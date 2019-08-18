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Архив - Донецкая область

В ОРДО рассказали, когда повысят зарплаты коммунальщикам

18.08.2019 13:53
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В ОРДО рассказали, когда повысят зарплаты коммунальщикам

При увеличении тарифов ЖКХ в ОРДО, полученные дополнительные денежные средства будут направлены на повышение заработной платы работникам жилищно-коммунальной отрасли.

Об этом рассказал так называемый «директор Департамента Министерства строительства и ЖКХ «Денис Чуприна, передает donpress.

Так, представитель ОРДО отметил:

«В случае пересмотра тарифов ЖКХ в сторону увеличения, данные денежные дополнительные средства будут направлены на повышение заработной платы работникам жилищно-коммунальной отрасли. В первую очередь тем работникам, которые занимаются предоставлением качественных услуг».



Теги: Донбасс, зарплата, ЖКХ, повышение тарифов, коммунальщики, ОРДО
 
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