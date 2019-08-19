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Члены НВФ срывают работу украинской стороны возле моста в Станице Луганской
Члены НВФ затягивают демонтаж фортификационных сооружений моста в Станице Луганской на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Так, украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявила, что после завершением извлечения взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста в Станице Луганской, украинская сторона готова провести демонтаж фортификационных сооружений, однако, члены НВФ препятствуют этому:
«Однако, со стороны временно оккупированной территории поступило сообщение о принятом решении продолжение работ на противоположной стороне до 25 августа, что делает невозможным украинской стороной начать указанные выше работы. Стоит отметить, что действия противника свидетельствуют об умышленном срыве запланированных мероприятий».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, мост, Станица Луганская, НВФ
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