Оккупанты РФ устроили "бойню" на Донбассе, атакуя ВСУ из гранатометов и БМП: детали

19.08.2019 11:46

Штаб ООС констатировал, что за минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины зафиксировано не было.

В течение минувших суток, 18 августа, боевики "Л/ДНР" тринадцать раз нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Известно, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Согласно сообщению пресс-центра штаба ООС, оккупанты РФ атаковали бойцов ВСУ возле Пищевика, Водяного и Лебединского из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов. Также враг бил вблизи Талаковки, Павлополя и Песок из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

Зафиксировано, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" террористы нарушили тишину дважды.

Пострадали позиции ООС в районе Новолуганского и Луганского, где враг бил из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Источник: www.dialog.ua