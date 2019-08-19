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«Применяли трофейную технику»: в «ДНР» паника из-за доказательств против РФ по Иловайску
Реакция боевиков самопровозглашенной «ДНР» на доказательства касаемо участия российских регулярных войск в боях за Иловайск оказалась весьма бурной, они быстро поспешили оправдаться.
Как пишет replyua.net со ссылкой на «Интерфакс», так называемый «заместитель руководителя управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин заявил, что участниками боев под Иловайском якобы были танковые подразделения непризнанных «республик», сформированные на основе трофейной украинской техники.
«Ни о какой российской технике там речи не было. Никаких доказательств не предъявлено. Только слова. Там применялась бывшая украинская техника, которую побросали здесь украинские военные, когда покидали Донбасс. Трофейная техника применялась», – выдал фейк террорист. Но в то же время он признал, что в сражении принимали участие российские танки Т-72, но попытался «присвоить» их ВСУ.
«На вооружении украинской армии были различные виды танковой техники, включая Т-72 и Т-80. На территории Донецкой области было несколько складов с такой техникой, например, под Артемовском. И после того, как украинская армия ушла, эта техника перешла под наш контроль», - озвучил Басурин фейк Кремля.
Теги: Донбасс, Иловайск, ДНР
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