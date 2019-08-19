«Сработали сигналки во дворах»: Дончан разбудили мощные разрывы

19.08.2019 11:00

Сегодня после 01:00 жителей неподконтрольного Украине Донецка были разбужены мощные разрывы снарядов. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По словам дончан, в 01:17 в городе раздались сильные разрывы из-за которых на автомобилях сработали сигналки:

«Донецк 01.17 Шахтерская пл. Пара мощных бахов. Сработали сигналки на машинах во дворе». «Сильные разрывы разбудили на северо-востоке» «Северо-запад и это в городе падало близко разрывы были»

Источник: https://donpress.com