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«Сработали сигналки во дворах»: Дончан разбудили мощные разрывы

19.08.2019 11:00
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«Сработали сигналки во дворах»: Дончан разбудили мощные разрывы

Сегодня после 01:00 жителей неподконтрольного Украине Донецка были разбужены мощные разрывы снарядов. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По словам дончан, в 01:17 в городе раздались сильные разрывы из-за которых на автомобилях сработали сигналки:

«Донецк 01.17 Шахтерская пл. Пара мощных бахов. Сработали сигналки на машинах во дворе».

«Сильные разрывы разбудили на северо-востоке»

«Северо-запад и это в городе падало близко разрывы были»

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, взрывы
 
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