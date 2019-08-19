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Архив - Донецкая область

В Донецке появится памятник Николаю II

19.08.2019 14:20
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Московский фонд «Возрождение» намерен установить в Куйбышевском районе неподконтрольного Украине Донецка памятник в честь Николая II. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО ресурсы.

Памятник намерены установить в конце августа — начале сентября на территории недостроенного храма в честь Святых Царственных Мучеников в поселке Горняк.

Учредитель фонда Михаил Блинников уточнил, что с просьбой об установке памятника обратился протоиерей Свято-Владимирского храма УПЦ Московского патриархата Виктор Педченко:

«Я очень уважаю митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона. Когда я приехал первый раз в Донецк, я не пошел ни в администрацию, ни к главе ДНР Александру Захарченко, ни к кому-либо другому, а обратился напрямую к владыке Иллариону, и все очень легко получилось».

В соцсети местные жители возмущенно заявляют, что лучше бы так быстро восстанавливали разрушенное жилье.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, Николай II, памятник, ДНР
 
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