В Донецке появится памятник Николаю II

19.08.2019 14:20

Московский фонд «Возрождение» намерен установить в Куйбышевском районе неподконтрольного Украине Донецка памятник в честь Николая II. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО ресурсы.



Памятник намерены установить в конце августа — начале сентября на территории недостроенного храма в честь Святых Царственных Мучеников в поселке Горняк.



Учредитель фонда Михаил Блинников уточнил, что с просьбой об установке памятника обратился протоиерей Свято-Владимирского храма УПЦ Московского патриархата Виктор Педченко:

«Я очень уважаю митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона. Когда я приехал первый раз в Донецк, я не пошел ни в администрацию, ни к главе ДНР Александру Захарченко, ни к кому-либо другому, а обратился напрямую к владыке Иллариону, и все очень легко получилось».

В соцсети местные жители возмущенно заявляют, что лучше бы так быстро восстанавливали разрушенное жилье.

Источник: https://donpress.com