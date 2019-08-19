- Члены НВФ срывают работу украинской стороны возле моста в Станице Луганской13:00
- Оккупанты РФ устроили "бойню" на Донбассе, атакуя ВСУ из гранатометов и БМП: детали11:46
- «Сработали сигналки во дворах»: Дончан разбудили мощные разрывы11:00
- Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная08:12
- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ22:34
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР21:20
- Безногий боевик "Востока" Ка*ап высказал о "ДНР" все, что думает, - это должны увидеть все предатели Украины. ВИДЕО18:34
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"17:46
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди15:24
- Разумков объяснил, удастся ли быстро закончить войну на Донбассе15:10
В Донецке появится памятник Николаю II
Московский фонд «Возрождение» намерен установить в Куйбышевском районе неподконтрольного Украине Донецка памятник в честь Николая II. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО ресурсы.
Памятник намерены установить в конце августа — начале сентября на территории недостроенного храма в честь Святых Царственных Мучеников в поселке Горняк.
Учредитель фонда Михаил Блинников уточнил, что с просьбой об установке памятника обратился протоиерей Свято-Владимирского храма УПЦ Московского патриархата Виктор Педченко:
«Я очень уважаю митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона. Когда я приехал первый раз в Донецк, я не пошел ни в администрацию, ни к главе ДНР Александру Захарченко, ни к кому-либо другому, а обратился напрямую к владыке Иллариону, и все очень легко получилось».
В соцсети местные жители возмущенно заявляют, что лучше бы так быстро восстанавливали разрушенное жилье.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, Николай II, памятник, ДНР
- В Одесской области готовят к открытию памятник донецким шахтерам
- «1% из 100% сходства»: в соцсети раскритиковали будущий памятник Захарченко
- В Донецке зажгли вечный огонь, разрушенный вандалами в 2007 году
- В Донецке памятник "украсили" стальными колючками (ФОТО)
- Дончане возмущены: в городе исчез памятник украинской гривне
- В Донбассе День Победы отметят с размахом
- Члены НВФ срывают работу украинской стороны возле моста в Станице Луганской13:00
- Оккупанты РФ устроили "бойню" на Донбассе, атакуя ВСУ из гранатометов и БМП: детали11:46
- «Сработали сигналки во дворах»: Дончан разбудили мощные разрывы11:00
- Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная08:12
- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ22:34
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР21:20
- В Луганске загадочно умер опасный враг Украины Гиря, террористы напуганы: "Смерть пришла и начала нас косить" 20:36
- Россия должна заплатить более двух миллионов переселенцам из Алчевска20:14
- Безногий боевик "Востока" Ка*ап высказал о "ДНР" все, что думает, - это должны увидеть все предатели Украины. ВИДЕО18:34
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"17:46
- Эксперт рассказал, сколько украинцы будут платить за газ14:04
- Украина выбрала участника "Детского Евровидения-2019" (ВИДЕО)13:55
- «Похоже на суп с галушками»: Экологи объяснили нашествие медуз в Херсонской области13:45
- «Не удастся...». У Зеленского сделали важное заявление про войну с Россией13:30
- «Количество перевалило за 300». У Зеленского готовят «сюрприз» для Кличко13:15
- Члены НВФ срывают работу украинской стороны возле моста в Станице Луганской13:00
- Истерика случилась у жены премьера по дороге к Зеленскому: «Пустите!»12:44
- Представитель Зеленского в Кабмине назвал сроки утверждения нового правительства12:20
- У Путина начали угрожать США: рассматривается силовой сценарий12:01
- Оккупанты РФ устроили "бойню" на Донбассе, атакуя ВСУ из гранатометов и БМП: детали11:46
- В Украине расширили список бесплатных медикаментов09:45
- Медики рассказали, кому нужно пить вдвое больше воды08:48
- Названы самые мстительные знаки Зодиака20:49
- Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса19:25
- "Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле 19:00
- Будущее Украины под вопросом: астролог предрек большую опасность18:24
- Еда из супермаркетов опасна для здоровья17:30
- Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»17:06
- 14 дней до конца света: сбывается тяжелое пророчество о втором пришествии Иисуса Христа16:04
- «Я больше не вернусь в Украину»: страшный пожар в Одессе напугал иностранцев15:43
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
- В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди