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В Донецке заработал железнодорожный вокзал

19.08.2019 16:40
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В Донецке заработал железнодорожный вокзал

Курсирование пассажирских поездов началось сегодня на железнодорожном вокзале Донецка. Это произошло впервые, после того как один из центральных транспортных узлов столицы остановил свою работу в 2014 году из-за массированных обстрелов, сообщает интернет-газета "Жизнь".
Открыл движение в 7:50 состав №6109 сообщением до Еленовки, где расположен один из основных КПП на линии разграничения между ДНР и Украиной. По дороге до конечного пункта назначения поезд сделает остановки на станциях Рутченково, Мандрыкино и Доля. Продолжительность поездки — почти полтора часа. Стоит отметить, что на маршрутном такси из Донецка до Еленовки можно доехать примерно за 40 минут.
Пассажиры из Еленовки в Донецк смогут добраться утренним поездом, который отправляется в 9.47 или вечерним — в 19.37, а из Донецка, помимо утреннего рейса, будет еще и в 17:40.
Какая стоимость билетов на данные поезда, не сообщается.



Теги: Донбасс, железная дорога, вокзал
 
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