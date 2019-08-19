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Все на передовую: боевики ограничили выезд студентов и выпускников за пределы «ЛДНР»
Боевики ограничили выезд студентов и выпускников за пределы оккупированных территорий Донбасса для предотвращения уклонения юношей от "призыва".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Минобороны.
По его словам, российское оккупационное командование пытается предотвратить снижение укомплектованности личным составом подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.
Гуцуляк отметил, что с начала августа стремительно возросло количество российских военнослужащих, готовых уволиться с военной службы, в частности из-за введения командованием ВС РФ жесткого контроля проведения мероприятий боевой подготовки и приостановление выплат дополнительных средств за выполнение боевых задач в условиях "режима прекращения огня".
В то же время, по данным разведки, в населенных пунктах на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях в очередной раз начата масштабная агитационная кампания по призыву на военную службу местных мужчин.
"При этом, для предотвращения уклонения юношей от этого "призыва", российские оккупационные администрации ограничили выезд за пределы оккупированных территорий студентов и выпускников общеобразовательных учебных заведений", –отметил представитель Минобороны.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, студенты, запрет, ДНР, ЛНР, выпускники
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