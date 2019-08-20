Бизнесмены ОРДО жалуются на «давление» со стороны НВФ

20.08.2019 12:32

Предприниматели неподконтрольного Украине Донецка в последнее время столкнулись с давлением со стороны членов НВФ «ДНР».

Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает donpress.

По данным ресурса, к собственнику одной из фирм в дом с обыском ворвались так называемые «силовики». У бизнесмена забрали машину «без каких-либо предписаний». Уже на следующий день обыск был проведен на его фирме. Мужчина, испугавшись дальнейших действий со стороны НВФ, выехал на подконтрольную украинским властям территорию. Чуть позже он решил ситуацию через знакомых.

Еще несколько дончан, ведущих бизнес в ОРДО, отмечают, что в представители «ДНР» оказывают давление, требуя взятки за то, чтобы у предприятия «не было проблем».