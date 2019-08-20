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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» грозили наблюдателям СММ ОБСЕ оружием

20.08.2019 22:45
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Боевики «ДНР» грозили наблюдателям СММ ОБСЕ оружием

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области проявляют агрессию в отношении наблюдателей СММ ОБСЕ и угрожают им оружием.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«17 августа на блокпосте вооруженных формирований возле н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка), трое вооруженных членов вооруженных формирований вели себя агрессивно по отношению к команде СММ, крича и показывая свое оружие; они отказали патрулю Миссии в проезде через блокпост. Они сказали наблюдателям обратиться с вопросами к руководству вооруженных формирований».
Кроме того, «18 августа в двух случаях на блокпосте западнее Верхнешироковского двое вооруженных членов вооруженных формирований отказали команде Миссии в проезде в неподконтрольные правительству районы; в первом случае они сослались на «приказы от органов власти по соображениям безопасности», а во втором — на «инженерные работы в этом районе»».



Теги: Донбасс, оружие, запрет, проезд, угроза, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики
 
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