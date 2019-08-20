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Боевиков «ДНР» уличили в ведении огня
Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области ведут огонь, нарушая соглашения о перемирии. Так, боевиков «ДНР» уличили в ведении огня в районе н.п. Петровское, а «ЛНР» — в районе н.п. Голубовское.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«17 августа, ведя наблюдение севернее н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), команда Миссии слышала 9 взрывов неопределенного происхождения ориентировочно в 3–5 км к югу (по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от него).
Днем 18 августа, находясь в том же месте, наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения на расстоянии примерно 5 км к юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения). Вскоре после этого, осуществляя мониторинг в том же месте, наблюдатели слышали 1 выстрел из стрелкового оружия на расстоянии приблизительно 1 км к юго-востоку (по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от него)».
Кроме того, «Днем 17 августа, находясь в н. п. Голубовское (неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска), команда Миссии слышала 15 очередей из крупнокалиберного пулемета ориентировочно в 4–6 км к западо-юго-западу (по оценке, вне участка разведения в районе Золотого, но в пределах 5 км от него)».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, боевики, обстрелы
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