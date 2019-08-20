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«Есть нечего»: горняки ОРДО возмущены задержкой зарплаты перед Днем шахтера
На непокдонтрольной Украине части Донетчины горняки в соцсети возмущаются, что «оккупационное руководство» шахт задерживает выплату зарплат, тем более, в преддверии профессионального праздника горняков Дня шахтеров.
В сообществах в соцсети пользователи отмечают, что шахтеры более месяца сидят без зарплаты, а на шахте им. Засядько якобы, пообещали выдать «премии», однако за счет декабрьской зарплаты:
«На Засядько выдадут к празднику „премии“, но за счет декабрьской зарплаты))) к празднику))) премии)))»
«По несколько тысяч у всех за последние месяцы сняли, одну подарили. Неплохой праздник»
«Смотрю по городам везде праздничные мероприятия ко дням города. А дни городов у нас привязаны ко Дню шахтера. А шахтеры у нас уже месяц сидят без зарплаты. Им жрать уже тупо нечего. Так что вы празднуете,? Смерть угольной промышленности Донбасса?», передает donpress.
Теги: Донбасс, праздник, премия, задержка, День шахтера, шахтеры, соцсети, ОРДО
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