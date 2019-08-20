«Есть нечего»: горняки ОРДО возмущены задержкой зарплаты перед Днем шахтера

20.08.2019 21:19

На непокдонтрольной Украине части Донетчины горняки в соцсети возмущаются, что «оккупационное руководство» шахт задерживает выплату зарплат, тем более, в преддверии профессионального праздника горняков Дня шахтеров.

В сообществах в соцсети пользователи отмечают, что шахтеры более месяца сидят без зарплаты, а на шахте им. Засядько якобы, пообещали выдать «премии», однако за счет декабрьской зарплаты:

«На Засядько выдадут к празднику „премии“, но за счет декабрьской зарплаты))) к празднику))) премии)))»

«По несколько тысяч у всех за последние месяцы сняли, одну подарили. Неплохой праздник»

«Смотрю по городам везде праздничные мероприятия ко дням города. А дни городов у нас привязаны ко Дню шахтера. А шахтеры у нас уже месяц сидят без зарплаты. Им жрать уже тупо нечего. Так что вы празднуете,? Смерть угольной промышленности Донбасса?», передает donpress.