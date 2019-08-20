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«Интенсивная стрельба, мощные прилеты»: дончане сообщают о сильном бое в стороне Песок»

20.08.2019 13:29
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«Интенсивная стрельба, мощные прилеты»: дончане сообщают о сильном бое в стороне Песок»

Сегодня около 06:00 жители неподконтрольного Украине Донецка сообщили о мощном бое, который начался в стороне Песок.

Сообщения об обстреле оставляют пользователи в соцсетях, передает donpress.

По словам людей, слышны разрывы и интенсивная стрельба в районе ЖД. Кроме того, сегодня ночью, по словам дончан были мощные прилеты в районе Александровки:

«В стороне кирпичного завода идет бой уже минут 10. Громыхает сильно. Перемирие уже все?»

«Со стороны Пески хорошо слышно бой, разрывы, очереди»

«Да, сначала думал, что показалось. Но разве спутаешь с чем-то „безальтернативный Минск“»

«06:00. Интенсивная стрельба в стороне Ж/Д. Гупает, средней тяжести»

«Пару мощных прилетов где-то в Александровке. Донецк».



Теги: Донецк, Донбасс, стрельба, бой, обстрел, Пески, взрывы, соцсети
 
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