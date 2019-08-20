Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ

20.08.2019 20:01

Президент России Владимир Путин попал впросак с публичным требованием о соблюдении "Минска" со стороны Киева, фактически признав, что "ЛДНР" первыми нарушили перемирие.

Журналист Денис Казанский прокомментировал громкие требования главы РФ Владимира Путина во Франции о соблюдении "Минска" со стороны ВСУ, пишет "Диалог.UA".

По его словам, на встрече с Макроном Путин в очередной раз озвучил свои "хотелки" по выполнению Минских соглашений со стороны Украины. Однако журналист эффектно подловил Путина на противоречии, так как Минские соглашения были нарушены именно гибридной армией РФ в первый же день после их подписания. Именно тогда боевиками были захвачены Дебальцево и Углегорск. То есть по Минским соглашениям, Дебальцево и Углегорск сейчас должны находиться под контролем Киева. "Поэтому выполнение Минских соглашений должно начаться с устранения этого нарушения, а именно: вывода вооруженных формирований РФ/ЛДНР из Углегорска и Дебальцево", - заключил Казанский.