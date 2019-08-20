На сайте Минобороны Украины появилась интерактивная карта заминированных территорий

20.08.2019 21:39

На сайте Минобороны Украины в тестовом режиме заработала интерактивная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Данная карта появилась на официальном веб-сайте Министерства обороны Украины в разделе «Противоминная деятельности».

Как сообщили в ведомстве, она создана при содействии Женевского международного центра гуманитарного разминирования и координатора проектов ОБСЕ в Украине.