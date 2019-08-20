Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На сайте Минобороны Украины появилась интерактивная карта заминированных территорий

20.08.2019 21:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На сайте Минобороны Украины появилась интерактивная карта заминированных территорий

На сайте Минобороны Украины в тестовом режиме заработала интерактивная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Данная карта появилась на официальном веб-сайте Министерства обороны Украины в разделе «Противоминная деятельности».

Как сообщили в ведомстве, она создана при содействии Женевского международного центра гуманитарного разминирования и координатора проектов ОБСЕ в Украине.



Теги: Украина, Донбасс, карта, территория, ОБСЕ, заминировано, Минобороны
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх