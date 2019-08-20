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На сайте Минобороны Украины появилась интерактивная карта заминированных территорий
20.08.2019 21:39
На сайте Минобороны Украины в тестовом режиме заработала интерактивная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Данная карта появилась на официальном веб-сайте Министерства обороны Украины в разделе «Противоминная деятельности».
Как сообщили в ведомстве, она создана при содействии Женевского международного центра гуманитарного разминирования и координатора проектов ОБСЕ в Украине.
Теги: Украина, Донбасс, карта, территория, ОБСЕ, заминировано, Минобороны
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