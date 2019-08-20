- Армия РФ пошла во все тяжкие, атаковав ВСУ смертоносной системой "ВОГ-25", - есть раненые09:48
- В Запорожской области задержали одного из "стрелковцев" (ВИДЕО)09:30
- Россияне везут в ОРДЛО «духовную помощь» — 2 портрета Захарченко и иконы с членами НВФ08:51
- ВСУ шквальным ударом подорвали бронетехнику оккупантов под Донецком: уничтожены две БМП, подорван ангар08:29
- Оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ07:51
- Школьники «ДНР» «тайно» учатся в украинских школах20:45
- В ОРДЛО началась масштабная агитационная кампания по призыву в ряды НВФ19:15
- «Три выстрела-три попадания»: бойцы ВСУ нанесли удар по НВФ18:02
- Все на передовую: боевики ограничили выезд студентов и выпускников за пределы «ЛДНР»17:21
- В Донецке заработал железнодорожный вокзал16:40
Обстановка на КПВВ в зоне ООС: Лучше ехать через пункт пропуска «Гнутово»
По данным Госпогранслужбы, сегодня утром все пункты пропуска в Донецкой области работают согласно штатному расписанию, однако, КПВВ «Станица Луганская» функционирует по сокращенному режиму работы до 18.00.
Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/50;
«Марьинка» — 0/60;
«Новотроицкое» — 30/50;
«Гнутово» — 20/20.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 38,2 тысячи человек и 4,6 тысячи автомобиля:
«Майорское» — 9030 человек и 1155 транспортных средств;
«Марьинка» — 8105 человек и 1375 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7205 человек и 1230 транспортных средств;
«Гнутово» — 3865 человек и 840 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 020 человек.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
- Очереди у донбасских пунктов пропуска: полные данные на утро 29 января
- Ситуация на пунктах пропуска: На всех КПВВ большие автомобильные очереди
- Донбасская линия разграничения: появились новые данные об очередях и пересечении
- Ситуация на КПВВ Украины: лучше ехать через пункт пропуска «Гнутово»
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12.03.2019
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16.04.2019
- Армия РФ пошла во все тяжкие, атаковав ВСУ смертоносной системой "ВОГ-25", - есть раненые09:48
- В Запорожской области задержали одного из "стрелковцев" (ВИДЕО)09:30
- Россияне везут в ОРДЛО «духовную помощь» — 2 портрета Захарченко и иконы с членами НВФ08:51
- ВСУ шквальным ударом подорвали бронетехнику оккупантов под Донецком: уничтожены две БМП, подорван ангар08:29
- Оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ07:51
- Школьники «ДНР» «тайно» учатся в украинских школах20:45
- В ОРДЛО началась масштабная агитационная кампания по призыву в ряды НВФ19:15
- «Три выстрела-три попадания»: бойцы ВСУ нанесли удар по НВФ18:02
- Все на передовую: боевики ограничили выезд студентов и выпускников за пределы «ЛДНР»17:21
- Родители восстали: боевики «ЛНР» хотят отнять у детей школу и превратить ее в казарму16:45
- Обстановка на КПВВ в зоне ООС: Лучше ехать через пункт пропуска «Гнутово»10:11
- Ольга Фреймут стала ведущей пророссийского телеканала (ВИДЕО)10:00
- Армия РФ пошла во все тяжкие, атаковав ВСУ смертоносной системой "ВОГ-25", - есть раненые09:48
- В Запорожской области задержали одного из "стрелковцев" (ВИДЕО)09:30
- "Засушим всю Украину": Жириновский грозит перекрыть Днепр за 48 часов 09:10
- Британец установил новый рекорд скорости на велосипеде (ВИДЕО)09:00
- Россияне везут в ОРДЛО «духовную помощь» — 2 портрета Захарченко и иконы с членами НВФ08:51
- ВСУ шквальным ударом подорвали бронетехнику оккупантов под Донецком: уничтожены две БМП, подорван ангар08:29
- Гороскоп на 20 августа: Близнецам надо отказаться от привычек, а Весы будут действовать нелогично08:12
- Оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ07:51
- Эти советы помогут диагностировать болезни по изменениям на лице19:00
- Ученые выяснили, чем опасна работа в офисе15:15
- В Украине расширили список бесплатных медикаментов09:45
- Медики рассказали, кому нужно пить вдвое больше воды08:48
- Названы самые мстительные знаки Зодиака20:49
- Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса19:25
- "Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле 19:00
- Будущее Украины под вопросом: астролог предрек большую опасность18:24
- Еда из супермаркетов опасна для здоровья17:30
- Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»17:06
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец
- Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
- В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех
- "Это не отель. Это, извините, бордель": вскрылись интересные подробности о горевшей в Одессе гостинице