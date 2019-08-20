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Оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ
На фоне снижения активности боевых действий на Донбассе российское оккупационное командование пытается предотвратить разукоплектацию личным составом подразделений соединений и частей т.наз. "1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ".
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает segodnya.
С начала августа стремительно выросло число российских военнослужащих, желающих уволиться с военной службы, в т.ч. из-за введения командованием ВС РФ жесткого контроля проведения мероприятий боевой подготовки и приостановления выплат дополнительных средств за выполнение боевых задач в условиях "режима прекращения огня".
В то же время в населенных пунктах на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, по информации ГУР МОУ, противник в очередной раз начал масштабную агиткампанию по призыву на военную службу мужчин из числа местного населения.
Чтобы предотвратить уклонение юношей от "призыва" и набрать побольше пушечного мяса, российские оккупационные администрации ограничили выезд за пределы оккупированных территорий студентов и выпускников общеобразовательных учебных заведений.
Теги: Донбасс, Донецкая область, студенты, Луганская область, агитация, призыв, ГРУ, призывники
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