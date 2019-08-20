Главная / Новости / Донецкая область / Россияне везут в ОРДЛО «духовную помощь» — 2 портрета Захарченко и иконы с членами НВФ
Последние новости раздела
- Россияне везут в ОРДЛО «духовную помощь» — 2 портрета Захарченко и иконы с членами НВФ08:51
- ВСУ шквальным ударом подорвали бронетехнику оккупантов под Донецком: уничтожены две БМП, подорван ангар08:29
- Оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ07:51
- Школьники «ДНР» «тайно» учатся в украинских школах20:45
- В ОРДЛО началась масштабная агитационная кампания по призыву в ряды НВФ19:15
- «Три выстрела-три попадания»: бойцы ВСУ нанесли удар по НВФ18:02
- Все на передовую: боевики ограничили выезд студентов и выпускников за пределы «ЛДНР»17:21
- В Донецке заработал железнодорожный вокзал16:40
- «Применяли трофейную технику»: в «ДНР» паника из-за доказательств против РФ по Иловайску15:00
- В Донецке появится памятник Николаю II14:20
Россияне везут в ОРДЛО «духовную помощь» — 2 портрета Захарченко и иконы с членами НВФ
20.08.2019 08:51
В социальных сетях граждане РФ отметили, что везут жителям ОРДЛО «духовную помощь» от российских художников — 2 портрета с изображением убитого главаря ОРДО Александра Захарченко и триптих «Молитва».
Одна из членов «делегации» отмечает:
» Написал его молодой брянский художник Алексей Крюков, проживающий в Москве. А передал нам свою работу во Владимиро-Суздальском музее. Таким образом, Батя побывал во Владимирской области и едет домой, в Донецк. Отдадим портрет вдове Наталье. Уверена: доедем нормально и границу перейдем без проблем, потому что с нами Бог и Глава ДНР Захарченко», передает donpress.
Теги: Россия, Донбасс, граница, портрет, иконы, художники, ДНР, Захарченко, соцсети, ОРДЛО, НВФ
Читайте также:
- Кремлевский след убийства Захарченко: в день взрыва в Донецке заметили цепь странных событий
- Нужные воры и жалкое прозябание: Тымчук рассказал о ситуации в ОРДЛО
- РосТВ громко опозорилось фейком об "украинском следе" убийства Захарченко: Москва прокололась на глупой ошибке. ВИДЕО
- На пунктах пропуска с РФ «граждан ДНР» заставляют заполнять «миграционки»
- Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение
- «Чиновники ДНР» не спешат вывешивать в кабинетах портреты Пушилина
- Россияне везут в ОРДЛО «духовную помощь» — 2 портрета Захарченко и иконы с членами НВФ08:51
- ВСУ шквальным ударом подорвали бронетехнику оккупантов под Донецком: уничтожены две БМП, подорван ангар08:29
- Оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ07:51
- Школьники «ДНР» «тайно» учатся в украинских школах20:45
- В ОРДЛО началась масштабная агитационная кампания по призыву в ряды НВФ19:15
- «Три выстрела-три попадания»: бойцы ВСУ нанесли удар по НВФ18:02
- Все на передовую: боевики ограничили выезд студентов и выпускников за пределы «ЛДНР»17:21
- Родители восстали: боевики «ЛНР» хотят отнять у детей школу и превратить ее в казарму16:45
- В Донецке заработал железнодорожный вокзал16:40
- «Применяли трофейную технику»: в «ДНР» паника из-за доказательств против РФ по Иловайску15:00
- "Засушим всю Украину": Жириновский грозит перекрыть Днепр за 48 часов 09:10
- Британец установил новый рекорд скорости на велосипеде (ВИДЕО)09:00
- Россияне везут в ОРДЛО «духовную помощь» — 2 портрета Захарченко и иконы с членами НВФ08:51
- ВСУ шквальным ударом подорвали бронетехнику оккупантов под Донецком: уничтожены две БМП, подорван ангар08:29
- Гороскоп на 20 августа: Близнецам надо отказаться от привычек, а Весы будут действовать нелогично08:12
- Оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ07:51
- "Внушает осторожный оптимизм", - Путин удивил внезапным заявлением о ситуации с Донбассом07:30
- В России «исчез» из колонии украинский политзаключенный21:36
- Полторак хочет цивилизовано уйти в отставку, и надеется, что новый парламент примет закон о военном образовании и науке21:15
- Школьники «ДНР» «тайно» учатся в украинских школах20:45
- Эти советы помогут диагностировать болезни по изменениям на лице19:00
- Ученые выяснили, чем опасна работа в офисе15:15
- В Украине расширили список бесплатных медикаментов09:45
- Медики рассказали, кому нужно пить вдвое больше воды08:48
- Названы самые мстительные знаки Зодиака20:49
- Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса19:25
- "Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле 19:00
- Будущее Украины под вопросом: астролог предрек большую опасность18:24
- Еда из супермаркетов опасна для здоровья17:30
- Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»17:06
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец
- Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
- В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех
- "Это не отель. Это, извините, бордель": вскрылись интересные подробности о горевшей в Одессе гостинице