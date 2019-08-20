С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» госпитализирована женщина

20.08.2019 12:11

На блокпостах боевиков «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области из-за стояния в очередях людям становится плохо. Так, с блокпоста «Александровский» госпитализирована женщина.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Так, накануне, 18 августа 2019 года в Петровском районе Донецка, на блокпосту боевиков «ДНР» и российских оккупантов «Александровский» оказана медицинская помощь женщине 1947 года рождения. Женщина была передана работникам скорой медицинской помощи и госпитализирована в ГБ № 14 г. Донецк.

Всего, ао состоянию на 08.00 19 августа 2019 года на территории «ДНР» работали 4 пункта оказания помощи населению на блокпостах боевиков «ДНР»: г. Донецк, г. Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь). За сутки в пункты оказания помощи обратилось 335 человек, за медицинской помощью обратилось 10 человек.