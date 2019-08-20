Стало известно, какой ущерб представители ОРДО нанесли крупнейшему предприятию Донбасса

20.08.2019 11:29

Назначенная главарями НВФ «ДНР» так называемая «администрация» захваченного украинского завода «Силур» нанесла предприятию ущерб в размере более 170 млн рублей (64 млн грн).

Об этом сообщил так называемый «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов, передает donpress.

Внимание на слова члена НВФ обратил внимание украинский блогер и журналист Денис Казанский. На своей странице в соцсети он разместил скриншот публикации и отметил:

«Вот наглядный пример того, как захватчики управляют отжатыми украинскими заводами. Захватить силой чужое имущество оказалось не тяжело. А вот управлять им ума уже не хватает. В итоге одно из успешных в прошлом предприятий Донецкой области, оказавшееся в лапах питекантропов, теперь гененирует огромные долги».