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Архив - Донецкая область

В Донецке и Макеевке обнаружены трупы

20.08.2019 14:29
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В Донецке и Макеевке обнаружены трупы

В неподконтрольных украинским властям Макеевке и Донецке (Донецкая обл.) были обнаружены трупы мужчины и женщины. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР», пишут Донецкие новости.
Отмечается, что одно из убийств произошло в Советском районе Макеевки. «Поступило сообщение об обнаружении трупа местного жителя 1982 года рождения с ножевым ранением. Правоохранители по "горячим следам" задержали злоумышленницу. Действия фигурантки попадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.
В «полиции» также заявили, что на минувших выходных в Куйбышевском районе Донецка был обнаружен труп 35-летней местной жительницы с многочисленными травмами. Подозреваемый задержан. Ранее судимому мужчине инкриминируют «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Подробности убийств не сообщаются.



Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, убийство, труп
 
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