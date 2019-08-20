В Донецке на шахте им. Калинина пострадал горнорабочий

20.08.2019 11:08

Во временно оккупированном Донецке на шахте им. М.И. Калинина пострадал горнорабочий 1977 года рождения.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 18 августа 2019 года, во временно оккупированном Донецке на ОП «Шахта им. М.И. Калинина» на проспекте Мира пострадал горнорабочий 1977 года рождения.

Ему была оказана помощь, а затем его госпитализировали в КРБ г. Макеевки.