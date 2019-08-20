Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке на шахте им. Калинина пострадал горнорабочий

20.08.2019 11:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке на шахте им. Калинина пострадал горнорабочий

Во временно оккупированном Донецке на шахте им. М.И. Калинина пострадал горнорабочий 1977 года рождения.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 18 августа 2019 года, во временно оккупированном Донецке на ОП «Шахта им. М.И. Калинина» на проспекте Мира пострадал горнорабочий 1977 года рождения.

Ему была оказана помощь, а затем его госпитализировали в КРБ г. Макеевки.



Теги: Донецк, Донбасс, шахтер , шахта, пострадавший, госпитализация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх