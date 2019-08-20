В Донецке неделю будут отмечать 150-летие города, но под «усиленным патрулем»

20.08.2019 15:02

В неподконтрольном Украине Донецка 150-летие со дня основания города будет праздноваться целую неделю. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, пишет ДонПресс.

Отмечается, что главные мероприятия пройдут на площади Ленина и в парке Щербакова. Запланированы мероприятия и в других известных местах Донецка.

«Власти» города сообщают, что в честь праздников в Донецке пройдут различные концерты, торжественные открытия, ярмарки, творческие фестивали и панихиды.

При этом «комендантский час» — не отменен. Он по-пpeжнему будет действовать с одиннадцати вечера до четырех утра и в городе будет работать «усиленный патруль».