В Краматорске неизвестный заложил взрывчатку в отеле и угрожает стрельбой по людям

20.08.2019 15:15

Сегодня в Краматорске Донецкой области около 12:00 на электронную почту Нацполиции поступило сообщение о заложенной взрывчатке у гостиницы "Краматорск". Также отправитель письма заявил, что после произведенного взрыва, он собирается открыть огонь по присутствующим в гостинице из автомата, пишет "Донбасс.Комментарии"

На указанное место немедленно выехал спецотряд полиции и взрывотехники. Они оцепили территорию вокруг отеля и установили связь с террористом.

Неизвестный пояснил свои действия желанием отомстить за кровопролитную войну на Донбассе. Он утверждает, что собирается привести в действие самодельное 122 мм взрывное устройство, которое размещено в машине на парковке.

На данный момент проводится проверка, саперы ищут взрывчатку.