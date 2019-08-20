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В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов
Командование Вооруженных Сил Российской Федерации усиливает меры по сокрытию пребывания российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом передает "Донбасс.Комментарии".
"В связи с этим, "республиканскими комиссариатами" активизирована работа по оформлению соответствующих военно-учетных документов прикрытия для всех кадровых военнослужащих Вооруженных Сил России, проходящим военную службу в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ ", - говорится в сообщении.
Кроме того сообщается, что оккупантами принимаются активные меры в интересах завершения к 1 января 2020 года процесса предоставления российского гражданства военнослужащим-наемникам.
"В частности, российскими пропагандистами распространяются слухи, что якобы по завершению кампании паспортизации денежное обеспечение наемникам будет выплачиваться на уровне выплат кадровым военнослужащим ВС РФ", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, ОРДЛО
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