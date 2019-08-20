- В «Слуге народа» намерены заняться образованием в ОРДЛО15:20
- В Краматорске неизвестный заложил взрывчатку в отеле и угрожает стрельбой по людям15:15
- В Донецке неделю будут отмечать 150-летие города, но под «усиленным патрулем» 15:02
- В Донецке и Макеевке обнаружены трупы14:29
- Безлер объяснил, кто должен «заниматься» Прилепиным 14:04
- «Интенсивная стрельба, мощные прилеты»: дончане сообщают о сильном бое в стороне Песок»13:29
- Бизнесмены ОРДО жалуются на «давление» со стороны НВФ12:32
- С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» госпитализирована женщина12:11
- Стало известно, какой ущерб представители ОРДО нанесли крупнейшему предприятию Донбасса11:29
- В Донецке на шахте им. Калинина пострадал горнорабочий11:08
В «Слуге народа» намерены заняться образованием в ОРДЛО
В партии «Слуга народа» намерены разработать законопроект об образовании в ОРДЛО. Об этом сообщил будущий народный депутат от «Слуги народа» Сергей Бабак, пишет ДонПресс.
Нардеп отметил, то профильный комитет должен как можно скорее предложить этот законопроект на рассмотрение ВР:
«Есть потребности реинтеграции — это первое. Во-вторых, если кто-нибудь захватит территорию, а вы оттуда будете „вынимать“ молодежь, то может так случиться, что она никому не будет нужна. Территории сами по себе ничего не стоят, поэтому нужно давать возможность детям учиться здесь, я считаю. Я думал над тем, чтобы предложить им отдельные программы обучения в украинских университетах, механизмы получения ими школьных аттестатов. Мы сейчас дискутируем о том, как это сделать».
По словам Бабака, вопрос разработки такого законопроекта необходимо обсудить с комитетом, который будет заниматься вопросами реинтеграции неподконтрольных Украине территорий. Он подчеркнул:
«Вопрос в том, к какой концепции мы дойдем, и каким образом она будет имплементирована. Когда мы четко с этим определимся и будем видеть откуда на это брать ресурсы, и какие ресурсы сейчас у государства — имею в виду не только финансовые, но и инфраструктурные, — думаю, что сам законопроект, его текст мы достаточно быстро подготовим».
Теги: Донбасс, образование, ОРДЛО, Слуга народа
- Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик
- Грымчак о дипломе из оккупированного Донбасса: "Мы его не признаем. Российская Федерация тоже не сильно жаждет его признавать"
- Количество молодежи из ОРДЛО, желающей учится в Украине, выросло
- Захват предприятий в ОРДЛО привлек российских олигархов
- Марчук об оккупированном Донбассе: Рассчитывать, что 36 тысяч боевиков двух армейских корпусов куда-то денутся - это фантастика
- В Донецке открыли представительство Международной академии
- В «Слуге народа» намерены заняться образованием в ОРДЛО15:20
- В Краматорске неизвестный заложил взрывчатку в отеле и угрожает стрельбой по людям15:15
- В Донецке неделю будут отмечать 150-летие города, но под «усиленным патрулем» 15:02
- В Донецке и Макеевке обнаружены трупы14:29
- Безлер объяснил, кто должен «заниматься» Прилепиным 14:04
- «Интенсивная стрельба, мощные прилеты»: дончане сообщают о сильном бое в стороне Песок»13:29
- В ОРЛО обещают скидки на топливо ко Дню шахтера13:00
- Бизнесмены ОРДО жалуются на «давление» со стороны НВФ12:32
- С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» госпитализирована женщина12:11
- Стало известно, какой ущерб представители ОРДО нанесли крупнейшему предприятию Донбасса11:29
- Украину признали самой несчастливой нацией Европы, обеих Америк и Австралии15:45
- В «Слуге народа» намерены заняться образованием в ОРДЛО15:20
- В Краматорске неизвестный заложил взрывчатку в отеле и угрожает стрельбой по людям15:15
- В Донецке неделю будут отмечать 150-летие города, но под «усиленным патрулем» 15:02
- Арест за долги: Зеленский взялся за Рината Ахметова14:46
- В Донецке и Макеевке обнаружены трупы14:29
- Безлер объяснил, кто должен «заниматься» Прилепиным 14:04
- О чем Макрон и Путин договорились по Донбассу: все главные итоги переговоров13:50
- «Интенсивная стрельба, мощные прилеты»: дончане сообщают о сильном бое в стороне Песок»13:29
- В Киеве возле метро неизвестный открыл огонь: детали о пострадавших13:11
- Эти советы помогут диагностировать болезни по изменениям на лице19:00
- Ученые выяснили, чем опасна работа в офисе15:15
- В Украине расширили список бесплатных медикаментов09:45
- Медики рассказали, кому нужно пить вдвое больше воды08:48
- Названы самые мстительные знаки Зодиака20:49
- Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса19:25
- "Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле 19:00
- Будущее Украины под вопросом: астролог предрек большую опасность18:24
- Еда из супермаркетов опасна для здоровья17:30
- Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»17:06
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец
- Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
- В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех
- "Это не отель. Это, извините, бордель": вскрылись интересные подробности о горевшей в Одессе гостинице