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Архив - Донецкая область

В Запорожской области задержали одного из "стрелковцев" (ВИДЕО)

20.08.2019 09:30
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В Запорожской области задержали одного из "стрелковцев" (ВИДЕО)

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации "Донецкая народная республика", сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что до апреля 2014 года мужчина отбывал срок в одной из тюрем Донецкой области за совершение тяжкого преступления, после чего был освобожден в обмен на вступление в ряды боевиков.
"Мужчина был стрелком в группе под руководством Гиркина (Стрелкова), где принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска, поставке из России на территорию Донецкой области оружия и боеприпасов, выполнял задачи по корректировке артиллерийских обстрелов сил антитеррористической операции, а также с оружием в руках противостоял Вооруженным Силам Украины", - говорится в сообщении.
В 2017 году так называемые правоохранительные органы "ДНР" объявили боевика в розыск за разбой. С конца июля 2019 года мужчина скрывался у родственников на территории Запорожской области, где и был задержан представителями СБУ.



Теги: боевик, Запорожская область, СБУ, задержание, ДНР, Стрелков
 
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