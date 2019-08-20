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ВСУ шквальным ударом подорвали бронетехнику оккупантов под Донецком: уничтожены две БМП, подорван ангар
20.08.2019 08:29
Бойцы украинской армии подорвали бронетехнику боевиков и уничтожили две БМП, которые российские оккупанты разместили на территории вблизи оккупированного Донецка.
Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на фонд "Повернись живим", передает dialog.
Боевиков "накрыли" еще до оглашения действующего перемирия. Солдаты украинской армии заметили на территории террористов две БМП, которые периодически обстреливали позиции ВСУ. С помощью дрона бойцы определили позиции оккупантов и нанесли мощный удар из минометов. Тремя точными выстрелами ВСУ уничтожили российскую бронетехнику. "Минус две вражеские БМП. Представляете, как радовались бойцы, когда услышали в перехватах эфира террористов, что их боевые машины – "трехсотые"?" - добавили волонтеры.
Теги: Донбасс, дрон, боевики, ВСУ, бронетехника, подрыв, обстрелы, БМП
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