На КПВВ "Марьинка" провели мониторинг общественного мнения

21.08.2019 15:30

Мониторинг общественного мнения об условиях пересечения линии разграничения на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" провели военнослужащие Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ОС, информирует ОстроВ.

Цель мероприятия состояла в том, чтобы определить не только отношение граждан к пограничникам, но и услышать их мысли о введении эффективных способов решения определенной проблемы, дальнейшего совершенствования контроля на КПВВ и улучшения условий пересечения линии разграничения.

Мнение граждан о качестве контрольных операций изучали методом индивидуального опроса, а также коллективных обсуждений.

Предлагалось ответить на несколько вопросов – «Как к вам относятся наши сотрудники?», «Устраивают ли условия пребывания на КПВВ?», «Нравится ли работа пограничников во время проверки документов и осмотра транспортных средств?».

Сообщается, что по результатам опроса будет проведен анализ полученных данных и обработано проектное решение по совершенствованию контрольных операций и качественного выполнения поставленных задач на КПВВ.