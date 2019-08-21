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Архив - Донецкая область

На КПВВ "Марьинка" провели мониторинг общественного мнения

21.08.2019 15:30
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На КПВВ "Марьинка" провели мониторинг общественного мнения

Мониторинг общественного мнения об условиях пересечения линии разграничения на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" провели военнослужащие Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ОС, информирует ОстроВ.
Цель мероприятия состояла в том, чтобы определить не только отношение граждан к пограничникам, но и услышать их мысли о введении эффективных способов решения определенной проблемы, дальнейшего совершенствования контроля на КПВВ и улучшения условий пересечения линии разграничения.
Мнение граждан о качестве контрольных операций изучали методом индивидуального опроса, а также коллективных обсуждений.
Предлагалось ответить на несколько вопросов – «Как к вам относятся наши сотрудники?», «Устраивают ли условия пребывания на КПВВ?», «Нравится ли работа пограничников во время проверки документов и осмотра транспортных средств?».
Сообщается, что по результатам опроса будет проведен анализ полученных данных и обработано проектное решение по совершенствованию контрольных операций и качественного выполнения поставленных задач на КПВВ.


Фото: пресс-центр штаба ООС

Теги: Донбасс, Марьинка, опрос, КПВВ
 
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