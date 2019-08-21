Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ

21.08.2019 19:21

Командование Вооруженных cил Российской Федерации усиливает меры по сокрытию пребывания российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Сегодня.

В связи с этим "республиканские комиссариаты" активизировали работу по оформлению соответствующих военно-учетных документов прикрытия для всех кадровых военнослужащих ВС РФ, проходящих военную службу в составе соединений и частей т. н. 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ.

Кроме того, оккупанты принимают активные меры в интересах завершения к 1 января 2020 процесса предоставления российского гражданства местным боевикам.

Российские пропагандисты пустили слух, что якобы по завершении кампании паспортизации денежное обеспечение наемникам будет выплачиваться на уровне выплат кадровым военнослужащим ВС РФ.

Источник: https://from-ua.com