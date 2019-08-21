«Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке

21.08.2019 21:38

Сегодня около 17:30 жители неподконтрольного Украине Донецка в социальной сети сообщили о мощном взрыве из-за которого многие дончане почувствовали вибрацию в домах. Об этом пользователи пишут в Твиттер.

По словам местных жителей, не очень понятно, где именно был взрыв, так как его волну ощутили и на Абакумова и Старомихайловка и Трудовские. Люди пишут, что звук был очень мощным:

«17:30 Донецк. Вдали что-то жахнуло мощное. Вибрацию в доме почувствовала» «Раза 3 бумкнуло, но направления не понял. Был между зданий, показалось юго-восток (от Гвардейки)» «Донецк 17.35 Абакумова услышала мощно… прошла волна Трудяга Что-то жахнуло мощное. Вибрацию в доме почувствовала Старомихайловка очень громко»

Источник: https://donpress.com