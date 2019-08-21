В ОРДО освободят от оплаты услуг ЖКХ семьи убитых членов НВФ

21.08.2019 09:01

Главари ОРДО определили порядок освобождения семей погибших членов НВФ которые не имели «статуса военнослужащих», от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «правительства республики».

Теперь, право на получение льготы предоставляется одному из членов семьи, также в постановлении определена очередность тех, кто может на нее претендовать, и список коммунальных услуг, на которые она распространяется.

«МГБ, МВД ДНР» и «управлению Народной милиции» поручено предоставить списки лиц, погибших «за республику» и не имеющих статуса военнослужащих, в адрес «министерства труда и социальной политики» в течение 30 дней.

Источник: https://donpress.com