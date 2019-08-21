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В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»
Так называемый «верховный Суд ЛНР» приговорил жителя Алчевска Романа Коркишко к 12 годам заключения за якобы, «госизмену». Об этом сообщает пресс-служба так называемого «МГБ ЛНР».
Члены НВФ в ходе расследования установили, что якобы, Коркишко, осуществлявший пассажирские перевозки через линию соприкосновения, «был завербован сотрудниками СБУ» с присвоением псевдонима «Карлсон» при пересечении КПП «Майорск — Зайцево».
В ОРЛО отмечают, что мужчины, якобы конспиративно перевозил с территории Украины на территорию ОРЛО посылки, содержащие предметы, необходимые для проведения контрразведывательных мероприятий. Также, он «осуществлял подбор помещений, предназначенных для проживания диверсионно-разведывательных групп и агентуры СБУ. Посредством тайниковых операций снабжал взрывчатыми веществами диверсантов, действовавших на территории ЛНР».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, тюрьма, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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