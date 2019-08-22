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Донецк потряс таинственный взрыв: "Что-то мощное жахнуло. Пошла волна, аж дверь качнуло"
Захваченный гибридной армией РФ Донецк 21 августа всколыхнул новый мощный взрыв. Оккупанты молчат, а город, тем временем, напуган. О взрыве рассказал в Twitter известный донецкий блогер hochu_domoy, передает https://www.dialog.ua/. Вечером в среду, 21 августа, Донецк снова потряс сильный взрыв. Случилось таинственное ЧП приблизительно в 17:35. Особенно сильно его услышали восточные районы оккупированного города и близлежащие населенные пункты. "Абакумова (район шахты на западе Донецка - ред.) услышала мощно. Прошла волна", "Трудяга (район напротив Марьинки - ред.). Что-то жахнуло мощное. Вибрацию в доме почувствовала”, "Старомихайловка. Очень громко", "Ага, был один мощный бах, аж дверь качнуло", - массово пишут жители ОРДЛО.
Что взорвалось на окраине Донецка, оккупанты по традиции не говорят гражданам. Те теряются в догадках. В одном они уверены, что за таинственным взрывом стоят террористы "ДНР". В последние 5 лет взрывы для Донецка стали обыденным явлением.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, волна
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