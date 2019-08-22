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Архив - Донецкая область

В Донецке флаги "ДНР" заменили на российские триколоры (ВИДЕО)

22.08.2019 14:30
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В Донецке флаги "ДНР" заменили на российские триколоры (ВИДЕО)

В оккупированном Донецке 22 августа вместо флагов "ДНР" подняли российский триколор. Акция была приурочена ко Дню государственного флага России, сообщает Главред.
В частности, флаг страны-агрессора  подняли над центральной площадью Донецка, прямо на трехгранном пилоне. Также триколор вывесили на захваченных террористами административных зданиях. Раньше на флагштоке находился флаг самопровозглашенной "Донецкой народной республики".
Накануне российский триколор подняли и в оккупированном Луганске.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, флаг
 
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