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Архив - Донецкая область

В Донецкой области обнаружили гранату на обочине дороги

22.08.2019 17:39
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В Донецкой области обнаружили гранату на обочине дороги

Нацгвардейцы изолировали опасный район, а гранату РГД-5 изъяли для дальнейшего уничтожения.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе обнаружили гранату, которая была заложена на обочине дороги. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 22 августа.

Отмечается, что взрывоопасный предмет, оставленный противником, был обнаружен бойцами Национальной гвардии в Донецкой области. Как установили военнослужащие, на обочине дороги была заложена ручная граната РГД-5.

"Для недопущения травмирования местных жителей район был изолирован, а обнаруженный фугас был изъят для дальнейшего уничтожения", – говорится в сообщении.

Источник : https://korrespondent. 



Теги: Донецк, Донбасс, дорога
 
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