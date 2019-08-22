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Зеленскому предложили выплатить переселенцам компенсацию за утраченное жилье
22.08.2019 15:05
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагают выплатить всем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) компенсацию за утраченное жилье. Текст соответствующей петиции обнародован на официальном сайте главы государства.
«Все перемещенные лица имеют право на полную и эффективную компенсацию за утраченное жилье. Компенсация может быть денежной или натуральной. С целью обеспечения жильем всех ВПЛ предусмотреть в бюджете средства для компенсации. Разработать и подать в Верховную Раду соответствующий законопроект», – написал автор обращения Игорь Цуцков.
На момент подготовки материала, петиция, опубликованная 19 августа, собрала 24 голоса из необходимых 25 тыс. До завершения сбора подписей осталось 90 дней.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, компенсация, жилье, переселенцы, Зеленский
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