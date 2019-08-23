Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Через пункт пропуска «Успенка» выезжают грузовики с неизвестными грузами

23.08.2019 17:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Через пункт пропуска «Успенка» выезжают грузовики с неизвестными грузами

Через временно неконтролируемый пункт пропуска «Успенка» на границе с РФ с временно оккупированных территорий Донбасса и в обратном направлении проезжают грузовики с крытыми грузовыми отсеками и неизвестным грузом.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Патрулируя в пункте пропуска на границе недалеко от н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) на протяжении около 1 часа, команда СММ видела, что в Украину заехали 32 автомобиля, 5 грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, 2 автобуса, а также зашли 24 пешехода. В то же время из Украины выехали 7 автомобилей, 7 грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, а также вышли 15 пешеходов».
Кроме того, в некоторых пунктах пропуска полностью прекращено движение:
«Осуществляя мониторинг на пешеходном пункте пропуска на границе вблизи н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) в течение примерно 20 минут, члены патруля Миссии констатировали отсутствие пешеходного движения».



Теги: Донбасс, движение, грузовик, граница, ОБСЕ, пункт пропуска, грузы, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх