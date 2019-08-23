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Члены НВФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ: ранены двое военных
За минувшие сутки НВФ тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки в результате обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 9 обстрелов:
-трижды возле Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
— дважды вблизи Новотроицкого — с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
— трижды в районе Богдановка — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
— вблизи Лебединского — из ручных противотанковых гранатометов.
В то же время, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 4 обстрела:
— вблизи Новолуганского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
— в районе Зайцево — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
— дважды неподалеку от Южного — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.
С начала текущих суток обстрелов позиций ВСУ не зафиксировано.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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