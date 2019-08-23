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"Хата и 3 раба", - снайперша "ДНР" Боня связалась с пропагандистами РФ и стала "посмешищем"
Телеканал Минобороны РФ "Звезда" разразился фейком в духе "распятого мальчика". Российские пропагандисты вспомнили историю о рабах.
Над новым смехотворным фейком пропагандистов РФ хохочет весь Интеренет, передает "Диалог.UA".
"Звезда" опубликовала интервью с известной снайпершей "ДНР" Екатерины Габель по кличке Боня. Террористка с пропагандистами РФ попытались возродить нашумевший фейк о рабах, который "гулял" по Сети в начале войны на Донбассе. Боня уверяет, что в 2014 году в оккупированном Донецке столкнулась с бабушкой, дедушкой и их родственниками, которые приехали в город на "старой "четверке" с сумскими номерами". При себе те якобы имели некую бумагу, подписанную тогдашним президентом Петром Порошенко с разрешением забирать себе понравившийся дом и рабов. "По этому договору им можно иметь 3 рабов и 3 работников", - на полном серьезе заявила террористка. Она при этом была абсолютно уверена, что Сумская область - это "Западная Украина". "Говорят, что это был не единичный случай… По-моему, это нарушение конституции и вообще любого мирового права. Ну, наверное, это стандарты Евросоюза или Европы", - выдала снайперша.
Теги: Россия, Донбасс, Конституция, снайпер, телеканал, ДНР, Порошенко, Минобороны, соцсети
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