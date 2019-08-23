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Архив - Донецкая область

«К кому теперь обращаться?»: жители ОРДО шокированы закрытием пунктов обналичивания средств

23.08.2019 08:03
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«К кому теперь обращаться?»: жители ОРДО шокированы закрытием пунктов обналичивания средств

Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях жалуются на то, что по всему городу закрыты пункты обналичивания денежных средств. Об этом люди пишут в одном из сообществ в соцсети, пишет ДонПресс.
По словам местных жителей, теперь для многих будет проблемой обналичить средства и не знают, к кому обратиться за помощью:
«Народ подскажите что случилось с обналичкой везде закрыто. К кому теперь обращаться???»
«Вообщем на территории ЛДНР обналички закрыты на всегда. Так как приказали все пункты закрыть. Так что ищите людей которые смогут нелегально вам обналичить с электронных кошельков».
«Как теперь людям обналичивать ?»
В то же время, некоторые дончане считают, что пункты откроются через «неделю с повышением процента».



Теги: Донбасс, закрытие, обналичивание, ОРДО
 
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