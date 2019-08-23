Командир "ДНР" Сид "взорвал" Интернет рассказом о "зомби" на поле боя: "Ведро за час выпил"

23.08.2019 21:09

Бывший командир террористической "ДНР" по кличке Сид уверяет, что ВСУ "пичкают химией" бойцов ООС для консервации их органов.

Рассказ террориста вызвал бурную реакцию соцсетей. Внимание на кадры с экс-командиром "ДНР" Сидом обратил в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".

Бывший главарь инженерно-саперной роты "ДНР" Виктор Москаленко по кличке Сид разразился историей в духе "распятого мальчика". Он рассказал о захваченных в плен бойцах ВСУ, от которых пахло формалином. Террорист на полном серьезе уверяет, что военных чем-то пичкали для сохранения их органов после смерти. По всей видимости, он действительно верит в подобную чушь. "Трупы и куски тел с запахом формалина. И был пленный один, у него четыре пулевых (ранения – ред.), а кровь не течет, только покраснение вокруг отверстий. Осколочное, ногу посекло, а такое ощущение, что он ни боли не чувствует, только воду пьет. Пару часов он так продержался и умер… Начали подозревать, что что-то не в порядке, какая-то химия присутствует. Из источников узнал, что их пичкали, чтобы органы консервировались. Чтобы организм сохранялся после биологической смерти, чтобы использовать органы дальше", - заявил Сид.

История террориста вызвала бурную реакцию соцсетей. Командира "ДНРовцев" высмеяли. "Это не очередная гуманитарка боярышника или стекломоя, это что-то более мощное", - уверен офицер ВСУ Анатолий Штефан. Многие согласились, что боевик явно неадекватен. "Похоже, что не их формалином, а его боярой", - смеются комментаторы. "Мозги у этой ваты точно заформалинены", - отмечают в Сети. "Когда-нибудь психиатры напишут труды о таких и защитят диссертации", - уверены пользователи соцсети.