На КПВВ «Марьинка» больше всего машин: ситуация на блокпостах сегодня, 23 августа

23.08.2019 08:49

По данным Госпогранслужбы, сегодня утром все пункты пропуска в Донецкой области работают согласно штатному расписанию.

Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/50;

«Марьинка» — 0/70;

«Новотроицкое» — 20/40;

«Гнутово» — 10/20.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 48,7 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 11 695 человек и 1350 транспортных средств;

«Марьинка» — 10 795 человек и 1715 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9250 человек и 1395 транспортных средств;

«Гнутово» — 4980 человек и 1075 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11 995 человек.