Оккупанты РФ ужесточили атаки, заставив "пылать" весь Донбасс, - ВСУ понесли потери

23.08.2019 10:41

Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщил о ранении двух военнослужащих Вооруженных сил Украины на оккупированном Донбассе.

В четверг, 22 августа, гибридные войска Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня на Востоке Украины, передает "Диалог.UA".

Известно, что боевики "Л/ДНР" обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 9 обстрелов террористов. Оккупанты РФ атаковали Вооруженные силы Украины неподалеку Водяного, Новотроицкого, в районе Богдановки и Лебединского. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" прогремело 4 обстрела - вблизи Новолуганского, Зайцево и Южного. За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов двое наших военнослужащих получили ранения.