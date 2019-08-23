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Оккупанты РФ ужесточили атаки, заставив "пылать" весь Донбасс, - ВСУ понесли потери
Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщил о ранении двух военнослужащих Вооруженных сил Украины на оккупированном Донбассе.
В четверг, 22 августа, гибридные войска Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня на Востоке Украины, передает "Диалог.UA".
Известно, что боевики "Л/ДНР" обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 9 обстрелов террористов. Оккупанты РФ атаковали Вооруженные силы Украины неподалеку Водяного, Новотроицкого, в районе Богдановки и Лебединского. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" прогремело 4 обстрела - вблизи Новолуганского, Зайцево и Южного. За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов двое наших военнослужащих получили ранения.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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