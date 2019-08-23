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«Откровенное издевательство»: ресурс ОРДО сообщил о ситуации с выдачей паспортов РФ в ОРДЛО

23.08.2019 08:35
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«Откровенное издевательство»: ресурс ОРДО сообщил о ситуации с выдачей паспортов РФ в ОРДЛО

С момента подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о массовой выдаче российских паспортов в ОРДЛО прошло уже несколько месяцев и за это время радость и энтузиазм у жителей «республики» поутихли. Об этом сообщает подконтрольный ОРДО Telegram- канал «Донецкий Абориген», пишет ДонПресс.
Ресурс сообщает, что процесс паспортизации проходит очень сложно:
«Массовой паспортизации не происходит, усложненная процедура получения, обязательное получение республиканского паспорта (паспорта несуществующей „ДНР“), горы документов и пошлины сбили ажиотаж. Сильный порыв и массовое стремление разбились о закрытые двери паспортных столов, погасили первую волну. Многие отложили этот вопрос на потом, а может и навсегда… Процесс может затянуться на десятилетия, а сам вопрос рискует утратить актуальность многим ранее».
Особенно неприятна для жителей ОРДЛО пошлина в 6 тысяч рублей, так как многие из них в месяц получают 3 — 5 тысяч рублей, поэтому данная сумма для них высока. По словам «Донецкого Аборигена», такая ситуация является «откровенным издевательством» со стороны главарей ОРДЛО:
«Прекрасный повод украм стебать Российскую Федерацию отсутствием желающих стать ее гражданами. Про обычный народ в Донецке забыли во всех вопросах… Поступили как обычно — по-скотски».



Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, ОРДЛО
 
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