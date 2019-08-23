- В бою Горловкой погиб командир взвода батальона «Айдар»11:02
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»10:08
- На блокпосту под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю08:05
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке07:28
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших20:20
- Поезда с горючим и странные грузовики: В ОБСЕ рассказали о трафике через неконтролируемый участок границы16:03
- Боевики на Донбассе открыли огонь по украинским военным: есть погибшие и раненые14:40
- Ситуация на КПВВ Украины: больше машин на «Марьинке»10:01
- В Бахмутском районе обнаружена боевая часть РСЗО «Ураган»08:39
- С блокпостов боевиков «ДНР» госпитализированы мужчины 1953 и 1980 года рождения18:41
По центру Мариуполя пронесли 6-метровый флаг Украины. ВИДЕО
Празднование Дня флага в Мариуполе в этом году прошло особенно торжественно. Шествие с государственным флагом стартовало в 16.00 с улицы Греческой. Здесь сформировалась колонна, которую в основном составили военные различных подразделений, защищающих Украину, пишет 0629.
Люди в погонах торжественно пронесли большой флаг Украины, размером 6 метров, по пр. Мира.
Остановившись возле фонтана, военнослужащие оставили на флаге свои подписи и, предварительно свернув, передали молодежи.
"Это флаг мариупольского городского совета. Он будет передан в музей, и каждый год в этот праздник его будут также торжественно выносить",- рассказала о новой традиции из одна организаторов празднования Дня флага в Мариуполе волонтер Галина Однорог.
Празднование Дня флага продолжилось на сцене. Прозвучал гимн Украины, а затем начались выступления творческих коллективов города и духового оркестра. Кроме украинских песен в исполнении оркестра прозвучала песня Виктора Цоя "Группа крови на рукаве".
Теги: Донбасс, Мариуполь, праздник, флаг
- День смеха по-нашему
- В Мариуполе библиотеки отмечают День независимости "созвездием" выставок
- В Мариуполе продают мимозу на развес, а тюльпаны - в букетах
- 20 лет Независимости. Мариуполь: от смога спасаемся в спорткомплексе
- В Мариуполе состоится "Фестиваль культур-2010"
- В Киеве прошла репетиция парада ко Дню Победы. Приехали военные из России и Беларуси
- В бою Горловкой погиб командир взвода батальона «Айдар»11:02
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»10:08
- На блокпосту под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю08:05
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке07:28
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших20:20
- Поезда с горючим и странные грузовики: В ОБСЕ рассказали о трафике через неконтролируемый участок границы16:03
- Боевики на Донбассе открыли огонь по украинским военным: есть погибшие и раненые14:40
- В Луганской области военные нашли маленькую девочку в лесополосе12:21
- Ситуация на КПВВ Украины: больше машин на «Марьинке»10:01
- В Бахмутском районе обнаружена боевая часть РСЗО «Ураган»08:39
- Последние летние дни удивят украинцев: синоптики уточнили прогноз погоды14:42
- «Ядерная гибель»: В Литве не исключают серьезную катастрофу14:24
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун14:06
- Украинцы начали оформлять пенсию онлайн13:45
- Всё еще припекает: синоптики рассказали о погоде в начале недели13:19
- Конец света отменяется: Ученые обнаружили вторую Землю13:03
- Какой алкоголь именно ваш по знаку Зодиака12:45
- Зеленский произвел фурор на главу Всемирного банка: «готов помогать», детали триумфа12:32
- В Крыму высадились тучи комаров с Нибиру, зараженных вирусами смертельных заболеваний - уфологи12:16
- Президент устроил переполох из-за Путина, гремит международный скандал: «Моральные ур*ды»11:51
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун14:06
- Сколько часов сна помогут избежать болезней сердца и инсульта11:31
- Вот как правильно проверить на свежесть куриное филе08:45
- Врачи подсказали, какие зубные пасты вызывают кариес08:35
- Медики развеяли главный миф о домашних солениях07:10
- Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы19:43
- Ученые назвали «самую страшную» группу крови18:20
- ВОЗ признала микропластик в питьевой воде безопасным17:40
- Названы профессии, где часто встречаются травмы глаз09:02
- Почему современной молодёжи сложно адаптировать в "мире взрослых"08:20
- Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша
- Атака на Зеленского и революция в Раде: главное за последние часы
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется
- "Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег
- Суматоха на Донбассе: приехал Сурков и грузят танки
- Как определить энергетического вампира по дате рождения