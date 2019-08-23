Террористы "ДНР" жалуются на ужасные дороги в Горловке: сепаратистские СМИ набросились на Украину

23.08.2019 12:01

У ставленников Кремля нет денег на ремонт 90% дорог в захваченной РФ Горловке.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский показал соответствующий сюжет с сепаратистского телеканала "Юнион", прокомментировав жалобы террористов "ДНР", передает "Диалог.UA".

На видео террористы плачутся на ужасные дороги в "молодой республике", на ремонт которых у "властей" денег нет. Казанский недоумевает, что в Горловке уже лет пять нет Украины, а оккупанты продолжают во всем винить именно ее. На видео сепаратисты сообщают о том, что "республике" необходимо полмиллиарда рублей на ремонт дорог, однако "руководство" щедро отсыпало лишь 5% от нужной суммы, которая пошла на ремонт дорог на пунктах пропуска "Майорск" и "Углегорск". "Мэр" Горловки Иван Приходько посетовал на то, что состояние дорог просто плачевное, но он не в силах повлиять на ситуацию из-за проблем с финансированием.