- В «ДНР» обсуждают, как «животные» в Седово обманывают отдыхающих09:07
- На КПВВ «Марьинка» больше всего машин: ситуация на блокпостах сегодня, 23 августа 08:49
- «Откровенное издевательство»: ресурс ОРДО сообщил о ситуации с выдачей паспортов РФ в ОРДЛО08:35
- Тука: "Это чучело в футболке "ДНР" заплатит 85 гривен - делаем выводы". ВИДЕО08:19
- «К кому теперь обращаться?»: жители ОРДО шокированы закрытием пунктов обналичивания средств08:03
- Группа К-2 из 54-й бригады ВСУ нанесла шквальный удар по боевикам: десятки убитых, пылает техника и штаб боевиков. ВИДЕО07:46
- Ветеран АТО был готов "растерзать" поклонника "ДНР", но вступились соседки 07:28
- В Донецкой области обнаружили гранату на обочине дороги17:39
- Зеленскому предложили выплатить переселенцам компенсацию за утраченное жилье15:05
- В Донецке флаги "ДНР" заменили на российские триколоры (ВИДЕО)14:30
Тука: "Это чучело в футболке "ДНР" заплатит 85 гривен - делаем выводы". ВИДЕО
Замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука был возмущен слишком мягким решением полиции поклоннику "ДНР" из города Родинское Донецкой области. Тука на своей странице в Facebook выступил с жестким заявлением, передает "Диалог.UA".
В Украине наделало шума видео, снятое ветераном АТО Борисом Овчаровым в Родинском. Недалеко от своего дома в Родинском он обнаружил на лавочке неадекватного мужчину в футболке "Донецкая народная республика". Поклонник "русского мира" почему-то отправился восхищаться "ДНР" на неоккупированную часть Украины.
По данным Туки, схваченный ветераном "ДНРовец" отделался легким испугом. Полиция даже не наказала его за ношение террористической символики. "Тьфу, мр**ь. И защитнички долбанные. Знаете, чем закончилось? Это чучело заплатило 85 гривен за пребывание в нетрезвом состоянии!!!" - сообщил замминистра. Он предупредил Украину, что "ненаказанное зло возвращается".
Теги: Донбасс, штраф, футболка, ДНР
- Европейские тарифы: украинских водителей начали штрафовать по-новому
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер
- "Дворцовый переворот в Кремле неминуем", - российский эмигрант (ВИДЕО)
- Штрафы увеличат в 10 раз: украинским автомобилистам ужесточат наказание
- Юрий Луценко: "Меня не волнует, сколько денег украдут из банков!"
- Милиция начала охоту на курильщиков в поездах
- В «ДНР» обсуждают, как «животные» в Седово обманывают отдыхающих09:07
- На КПВВ «Марьинка» больше всего машин: ситуация на блокпостах сегодня, 23 августа 08:49
- «Откровенное издевательство»: ресурс ОРДО сообщил о ситуации с выдачей паспортов РФ в ОРДЛО08:35
- Тука: "Это чучело в футболке "ДНР" заплатит 85 гривен - делаем выводы". ВИДЕО08:19
- «К кому теперь обращаться?»: жители ОРДО шокированы закрытием пунктов обналичивания средств08:03
- Группа К-2 из 54-й бригады ВСУ нанесла шквальный удар по боевикам: десятки убитых, пылает техника и штаб боевиков. ВИДЕО07:46
- Ветеран АТО был готов "растерзать" поклонника "ДНР", но вступились соседки 07:28
- В Донецкой области обнаружили гранату на обочине дороги17:39
- Зеленскому предложили выплатить переселенцам компенсацию за утраченное жилье15:05
- В Донецке флаги "ДНР" заменили на российские триколоры (ВИДЕО)14:30
- В «ДНР» обсуждают, как «животные» в Седово обманывают отдыхающих09:07
- В США покажут триллер о Голодоморе в Украине (ВИДЕО)09:00
- «Заря» проиграла «Эспаньолу» на выезде08:50
- На КПВВ «Марьинка» больше всего машин: ситуация на блокпостах сегодня, 23 августа 08:49
- «Откровенное издевательство»: ресурс ОРДО сообщил о ситуации с выдачей паспортов РФ в ОРДЛО08:35
- Тука: "Это чучело в футболке "ДНР" заплатит 85 гривен - делаем выводы". ВИДЕО08:19
- «К кому теперь обращаться?»: жители ОРДО шокированы закрытием пунктов обналичивания средств08:03
- Группа К-2 из 54-й бригады ВСУ нанесла шквальный удар по боевикам: десятки убитых, пылает техника и штаб боевиков. ВИДЕО07:46
- Ветеран АТО был готов "растерзать" поклонника "ДНР", но вступились соседки 07:28
- В США полиция задержала шестерых стариков за интим в городском лесу22:40
- В США полиция задержала шестерых стариков за интим в городском лесу22:40
- Врачи подсказали, как быстро вывести из организма никотин18:02
- Презентован самый мощный электрический суперкар11:20
- Ученые о причинах и следствиях застенчивости детей10:38
- Названа суточная норма сна для избежания стресса22:13
- Комаровский предупредил об опасном симптоме у детей20:00
- Магнитные бури в сентябре: что нужно знать18:20
- Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье15:40
- Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день12:00
- Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле08:46
- На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов
- «Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке
- Донецк потряс таинственный взрыв: "Что-то мощное жахнуло. Пошла волна, аж дверь качнуло"
- Пленные украинские моряки возвращаются домой: подробности от росСМИ
- В Украине изменится тариф на газ этой осенью: сколько будут платить украинцы
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ
- Прощальный подарок от Гройсмана: украинцам раздадут деньги ко Дню независимости
- Доллар и евро атаковали гривну: в НБУ сообщили о «потерях»