Тука: "Это чучело в футболке "ДНР" заплатит 85 гривен - делаем выводы". ВИДЕО

23.08.2019 08:19

Замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука был возмущен слишком мягким решением полиции поклоннику "ДНР" из города Родинское Донецкой области. Тука на своей странице в Facebook выступил с жестким заявлением, передает "Диалог.UA".

В Украине наделало шума видео, снятое ветераном АТО Борисом Овчаровым в Родинском. Недалеко от своего дома в Родинском он обнаружил на лавочке неадекватного мужчину в футболке "Донецкая народная республика". Поклонник "русского мира" почему-то отправился восхищаться "ДНР" на неоккупированную часть Украины.

По данным Туки, схваченный ветераном "ДНРовец" отделался легким испугом. Полиция даже не наказала его за ношение террористической символики. "Тьфу, мр**ь. И защитнички долбанные. Знаете, чем закончилось? Это чучело заплатило 85 гривен за пребывание в нетрезвом состоянии!!!" - сообщил замминистра. Он предупредил Украину, что "ненаказанное зло возвращается".