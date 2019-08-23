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Архив - Донецкая область

В центре Донецка появится площадь имени Захарченко

23.08.2019 18:51
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В центре Донецка появится площадь имени Захарченко

В неподконтрольном Украине Донецке Октябрьскую площадь, расположенную перед Донецкой облгосадминистрацией переименуют в честь убитого экс-главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Об этом сегодня заявил главарь ОРДО Денис Пушилин, передает donpress.

По словам Пушилина, Захарченко якобы, «стал олицетворением борьбы за свободу и независимость граждан, духа единства и народного порыва, в котором сплотился весь Донбасс ради спасения своей земли». Кроме того, он отметил:

«Считаю, что присвоение имени Александра Захарченко площади перед зданием дома правительства — наш долг перед ним. Наши потомки должны знать и помнить имя первого главы геспублики».



Теги: Донецк, Донбасс, площадь, Пушилин, Захарченко, ОРДЛО
 
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