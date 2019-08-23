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В Донецке установили мемориальную доску в честь Кобзона
23.08.2019 20:19
В Донецке появилась мемориальная доска в честь народного артиста СССР и «героя ДНР» Иосифа Кобзона. Ее установили на фасаде Донецкого академического театра оперы и балета им. Соловьяненко.
Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.
На церемонии открытия присутствовали так называемый «председатель правления» региональной общественной организации «Землячество Донбассовцев» Москвы Петр Акаемов, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко и другие «официальные» лица.
Теги: Донецк, Донбасс, СМИ, театр, народный артист, Кобзон, мемориальная доска, Госдума, ДНР
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